Оля за два дня прочитала половину всех страниц книги причем 4 из них она прочитала в первый день сколько страниц в книге если в первый день она прочитала 10 страниц
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Оля за два дня прочитала половину всех страниц книги причем 4 из них она прочитала в первый день сколько страниц в книге если в первый день она прочитала 10 страниц
Ответ(ы):
Гость:
10 страниц --------------------------------------------------
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