Олимпиада по технологии 10 класс. Кулинария. 1.К порционные полуфабрикатам из говядины относят: А. бифштекс В.пельмени С.антрекот Д.гуляшь 2.уксус получают из: А.яблок В.картофеля С.риса Д.крыжовника 3.в открытой упаковке молок...

Технология

Олимпиада по технологии 10 класс. Кулинария. 1.К порционные полуфабрикатам из говядины относят: А. бифштекс В.пельмени С.антрекот Д.гуляшь 2.уксус получают из: А.яблок В.картофеля С.риса Д.крыжовника 3.в открытой упаковке молоко может храниться не более: А.недели В. 3-4 дня С.5-6 дней 4.консервирующими веществами при заготовке продуктов является: А.соль В.пищевая сода С.сахар Д.уксусная кислота Е.лимонная кислота Ф.крахмал 5.мороженое мясо рекомендуется оттаивать: А.в теплой воде В.в холодной воде С.в микроволновой пост Д.в духовом шкафу Е.на воздухе 6.по способу приготовления салаты могут быть: А.овощные В.травные С.мясные Д.цветочные Е.рыбные Ф.диетические Г.ассорти 7.перечислите основные питательные вещества, которые есть в молоке: А.глюкоза В.белки С.жиры Д.йод Е.углеводы Ф.минеральные соли Г.витамины 8.приготовление пищи из предварительно обжаренного или пропущенного продукта с добавлением специй в закрытой посуде на медленном огне называется _______

Автор: Гость