Он блестяще провёл эту операцию ! В каком значении употреблено слово блестяще ?

Он блестяще провёл эту операцию ! В каком значении употреблено слово блестяще ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Очень хорошо, лучше некуда
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