Он много времени отдавал музыке, литературе, математике, астрономии, ботанике, географии и другим наукам. На какой вопрос отвечает слово "много" в этом предложении? И какой второстепеннный член предложения: дополнение, определе...
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Он много времени отдавал музыке, литературе, математике, астрономии, ботанике, географии и другим наукам. На какой вопрос отвечает слово "много" в этом предложении? И какой второстепеннный член предложения: дополнение, определение, обстоятельство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдавал времени СКОЛЬКО? много. ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, выраженное местоимённым наречием.
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