Он поцеловал её холодную руку с той любовью,что остается где в сердце на всю жизнь,и она не оглядываясь,побежала вниз по исходням на пристань,которая была была заполнена грубой толпой. Сделать синтаксический разбор,пожалуйстаа!
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Он поцеловал её холодную руку с той любовью,что остается где в сердце на всю жизнь,и она не оглядываясь,побежала вниз по исходням на пристань,которая была была заполнена грубой толпой. Сделать синтаксический разбор,пожалуйстаа!
Ответ(ы):
Гость:
Он(это местоимение,подчеркиваем одной чертой ______) поцеловал(это глагол,подчеркиваем двумя чертами _______ _______) ее(это местоимение,подчеркиваем пунктирной линией _ _ _ _) холодную(это прлагательное,подчеркиваем волнистой линией) руку(это существительное,подчеркиваем пунктирной линией _ _ _ _)с(предлог,выделяем в треугольник) той(местоимение,подчеркиваем _._._._) любовь(существительное,подчеркиваем пунктирной линией _ _ _ _)
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