Он поцеловал её холодную руку с той любовью,что остается где в сердце на всю жизнь,и она не оглядываясь,побежала вниз по исходням на пристань,которая была была заполнена грубой толпой. Сделать синтаксический разбор,пожалуйстаа!

Русский язык

Он поцеловал её холодную руку с той любовью,что остается где в сердце на всю жизнь,и она не оглядываясь,побежала вниз по исходням на пристань,которая была была заполнена грубой толпой. Сделать синтаксический разбор,пожалуйстаа!

Автор: Гость