Они молча разобрали деньги (1) большая часть (2) которых (3) досталась главарю (4) и принялись потягивать ром. Где нужны запятые?
Русский язык
Они молча разобрали деньги (1) большая часть (2) которых (3) досталась главарю (4) и принялись потягивать ром. Где нужны запятые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они молча разобрали деньги , большая часть которых , досталась главарю и , принялись потягивать ром Вроде так
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