Они молча разобрали деньги (1) большая часть (2) которых (3) досталась главарю (4) и принялись потягивать ром. Где нужны запятые?

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Они молча разобрали деньги (1) большая часть (2) которых (3) досталась главарю (4) и принялись потягивать ром. Где нужны запятые?

Автор: Гость