Они смену считают 10час. Это правильно или нет?

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Они смену считают 10час. Это правильно или нет?
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Гость:
Нет, это сугубо мое личное мнение
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