Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и зло. Он может подниматься и прыгать. ??н может работать и плавать очень хорошо. Это может т Плей игры. Очень жаль.

Английский язык

Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и зло. Он может подниматься и прыгать. ??н может работать и плавать очень хорошо. Это может т Плей игры. Очень жаль.

Автор: Гость