Оно передано во всём: и в сосредоточенной позе девочки на переднем плане, и в увлечённости детворы, играющей с котёнком, и в свисающих через забор ветвях деревьев, уходящих в глубь таинственного сада соседней усадьбы. Обесните...
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Оно передано во всём: и в сосредоточенной позе девочки на переднем плане, и в увлечённости детворы, играющей с котёнком, и в свисающих через забор ветвях деревьев, уходящих в глубь таинственного сада соседней усадьбы. Обесните все знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоеточие стоит после обобщающим слово (во всём) запятая между однородными членами запятыми выделен причастный оборот (играющей с котёнком) запятая перед причастный оборотом
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