Оператор до обеда набрал 1/2всей рукописи ,после обеда 1/3 рукописи . к концу дня 7 страниц осталось ненабранными. сколько всего страниц?
Математика
Оператор до обеда набрал 1/2всей рукописи ,после обеда 1/3 рукописи . к концу дня 7 страниц осталось ненабранными. сколько всего страниц?
Ответ(ы):
Гость:
1/2+1/3=3/6+2/6=5/6часть рукописи набрал оператор до обеда и после обеда 1 - 5/6=1/6часть рукописи осталось к концу дня 7:1/6=7*6/1=42страницы всего в рукописи
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