Опешите внешность телеведущего так, чтобы в классе его легко узнали. Напишите обо всём, что есть примечательного в наружности этого человека ( в его глазах, улыбке, одежде особенности поведения, речи) и.т.п Я выбрала "Регину То...

Русский язык
Опешите внешность телеведущего так, чтобы в классе его легко узнали. Напишите обо всём, что есть примечательного в наружности этого человека ( в его глазах, улыбке, одежде особенности поведения, речи) и.т.п Я выбрала "Регину Тодоренко" или "Елену Летучую". Помогите пожалуйста написать, ничего в ум не идёт. Даю 50б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он всегда выходит Эконом в галстуке на если эта женщина в красивые юбочки модные прически он всегда смотрит на нас и глазах у него в волнении но и сияние он указывает на экран и говорит Какая сегодня погода OK новости Какие происшествия он прощается с нами До следующей встречи
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