Опираясь на результаты своего "портфеля достижений" которые ты накопил за 6 лет уч??бы, составить свой свой собственный портрет-автобиографию

Русский язык
Опираясь на результаты своего "портфеля достижений" которые ты накопил за 6 лет уч??бы, составить свой свой собственный портрет-автобиографию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми портфолио, и начни так: "За все классы лучшая успеваемость у меня была по...."( к примеру русский язык) затем развей тему( у меня столько-то грамот, благодарственных писем, и.т.д.)
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