Опис Климка із твору Таємне Товариство Боягузів

Опис Климка із твору Таємне Товариство Боягузів

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Ответил Гость:
На початку Дуже боягузливий сміливий вміє зберігати секрети гарний друг дружелюбний
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