Описание и свойства поваренной соли
Разное
Описание и свойства поваренной соли
Ответ(ы):
Гость:
Поваренная соль-хлорид натрия NaCl. Она растворяется в воде в зависимости от самой температуры воды,растворимость хлорида натрия существенно снижается в присутствии хлороводорода) Вот так все легко!
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