Описание картины подвиг молодого киевлянина

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Картина художника Андрея Ивановича Иванова создавалась в период подъема патриотического движения в российском обществе. Дата написания картины – 1810 год. В обществе созрела готовность к историческим сюжетам на национальную тему, особый интерес вызывает собственное прошлое с его героическими страницами. За основу сюжета художник взял эпизод из летописи Нестора, повествующий об осаде Киева печенегами в 968 году и о хитром юноше, сумевшем пройти через вражескую орду и позвать на помощь. Спустя тысячу лет сложно установить истинность существования такого героя, но этот летописный юноша вдохновил не только Иванова на создание монументального полотна, но и других поэтов и писателей. Картина выполнена в манере классицизма. В центре композиции – фигура обнаженного юноши. Художник использует прием светового выделения главного персонажа с целью противопоставить героя темным силам печенегов. Тело юноши изображено в традициях античных героев: классические пропорции, развитая мускулатура, характерный поворот головы. Юноша бежит босиком к Днепру, сжимая в руках уздечку. По легенде он знает язык печенегов и, пробираясь сквозь войско, ищет своего потерянного коня. Его цель – переплыть Днепр и позвать на помощь войско союзников. Мы видим юного киевлянина в движении, он уже достиг реки, спасаясь от вражеской стрелы. У его ног – умирающий печенег, сжимающий в предсмертной муке обломанный конец стрелы. Лицо врага выписано утрировано: широкое скуластое лицо, смуглая кожа, неопрятная борода. В противовес ему – лицо киевлянина: тонкие черты, гладкая чистая кожа, высокий лоб. Художник облагородил облик юноши, выполняющего важную миссию. Его тело обнажено не случайно, этот прием исполняет важную художественную задачу: делает героя беззащитным и уязвимым на фоне грозного оружия и доспехов врагов, тем самым вызывая у зрителя сопереживание к безоружному герою. Художник доносит до нас мысль, что настоящего героя невозможно остановить, для него нет препятствий, когда он должен выполнить долг по отношению к родному городу. На заднем плане виднеются стены древнего Киева, в котором остались измученные осадой жители. Справа изображен целящийся в юношу вражеский стрелок, его предыдущая стрела поразила печенега. Настоящим символом темной враждебной и необузданной стихии является конь вороной масти, на фоне которого изображен наш герой. Символический алый шарф, прикрывающий юношу, свидетельствует о тех жертвах, которые будут принесены богу войны. Шарф волнами облегает фигуру киевлянина, подчеркивая ощущение стремительности его бега. Ему надо спешить, скоро рассвет и печенеги увидят его на водной глади реки. Художнику удалось передать напряжение и динамизм момента и в то же время создать у зрителей ощущение гордости за славные страницы истории.