Описание крови , как ткани , такое же , как описание ткани 1) эпителиальной 2) соеди??ительной 3) мышечной 4) нервной

Биология
Описание крови , как ткани , такое же , как описание ткани 1) эпителиальной 2) соеди??ительной 3) мышечной 4) нервной
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Гость:
Соединительная....................
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