Описание населения материка Евразия. 1. Какие народы населяют материк. 2. Какие части материка или другой территории населены особенно плотно? Чему равна средняя плотность населения? 3. В каких местах население ...

Описание населения материка Евразия. 1. Какие народы населяют материк. 2. Какие части материка или другой территории населены особенно плотно? Чему равна средняя плотность населения? 3. В каких местах население редкое? Чему равна наименьшая плотность населения?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 Словаки украинцы  индийцы турки итальянцы арабы китайцы   японцы и немцы англичане французы голландцы  2  Китай и индия 3 Андорра Дания   
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