Описание населения материка Евразия. 1. Какие народы населяют материк. 2. Какие части материка или другой территории населены особенно плотно? Чему равна средняя плотность населения? 3. В каких местах население ...
Описание населения материка Евразия. 1. Какие народы населяют материк. 2. Какие части материка или другой территории населены особенно плотно? Чему равна средняя плотность населения? 3. В каких местах население редкое? Чему равна наименьшая плотность населения?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 Словаки украинцы индийцы турки итальянцы арабы китайцы японцы и немцы англичане французы голландцы 2 Китай и индия 3 Андорра Дания