Описание осеннего пасмурного неба.

Описание осеннего пасмурного неба.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Небо тёмное серое парой выглядывает солнце и опьять изчезает за темные тучки из за серого цвета на небе всё становится грустным
Похожие вопросы