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Описание осеннего пасмурного неба.
Описание осеннего пасмурного неба.
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Небо тёмное серое парой выглядывает солнце и опьять изчезает за темные тучки из за серого цвета на небе всё становится грустным
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