Описание прочитать §14, задание 6 письменно. На контурной карте "Климатическая карта" выполнить задание: 1. Обвести границы и подписать названия климатических поясов, подписат ь типы воздушных масс в каждом поясе. 2.С...

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Описание прочитать §14, задание 6 письменно. На контурной карте "Климатическая карта" выполнить задание: 1. Обвести границы и подписать названия климатических поясов, подписат ь типы воздушных масс в каждом поясе. 2.Стрелками на карте отметить пассаты, муссоны, западные ветры умеренных широт. 3.Отметить цветными карандашами на карте районы с количеством осадков менее 100 мм, более 3000 мм, 4.подписать абсолютный максимум и минимум температур для городов: Москва, Пекин, Якутск, Анадырь, Иркутск, Мурманск, Лондон, Каир, Буэнос-Айрес, Мехико, Нью-Йорк. Не забыть про условные знаки. плз зделайте

Автор: Гость