Описание реки Амазонки по плану:1) в какой части материка течёт?2) где берёт начало? куда впадает?3) напраление течения 4) объясните зависимость характера течения от рельефа5) источники питания реки6) каков режим реки и как он...
География
Описание реки Амазонки по плану:1) в какой части материка течёт?2) где берёт начало? куда впадает?3) напраление течения 4) объясните зависимость характера течения от рельефа5) источники питания реки6) каков режим реки и как он зависит от климата?огромное спасибо, если поможете с:
Ответ(ы):
Гость:
)Протекает по Амазонской низменности.2)Образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли.Впадает в Атлантический океан.3)С запада на восток.4)Течение медленное, так как она находится на равнине.5)Дожди, многочисленные притоки , около 500.6)Полноводна в течении года так как расположена, в экваториальном поясе, где почти ежедневно идут дожди.
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