Описание реки Амударья по вот этому плану:1. Географическое положение реки. 2. В какой части материка течет? 3. Где берет начало и куда впадает? 4. Как зависти характер течения от рельефа? 5. Каковы источник...

Описание реки Амударья по вот этому плану:1. Географическое положение реки. 2. В какой части материка течет? 3. Где берет начало и куда впадает? 4. Как зависти характер течения от рельефа? 5. Каковы источники питания? 6. Каков режим реки и как он зависит от климата?

1) Река находится в Средней азии. Река берёт начало в гористой местности, образуется путём слияния рек Пяндж и Вахш. Течёт с юго-востока на северо-запад. Сейчас не имеет устья, раньше впадала в Аральское море. Относится к бассеине Аральского моря. 2)Течет в средней и центральной части Азии 3))Река Амударья берет свое начало на склонах Гиндукуша, при слиянии рек Пяндж и Вахш. Ее длина составляет 145 километров, если считать от истока Пяндж, то полная длина составит около 2540 километров. Можно отметить, что данная река занимает первое место в мире по мутности вод. Впадает река Амударья в Аральское море, с образованием рукавов дельты. 4в горах быстрое на равнине спокойное. 5)Питание смешанное с преобладанием дождевого, летне-осеннее половодье, обусловленное муссонными дождями. 6) Важнейшая особенность гидрологического режима Амура — значительные колебания уровня воды, обусловленные почти исключительно летне-осенними муссоными дождями.