Описание саньки из рассказа рыжик помогите!!!!)))) Заранее спасибо)

Главный змей-искуситель — сосед Санька — “был вреднее и злее всех левонтьевских ребятишек”. Когда его сёстренки и братишки съели все свои ягоды, он упрекнул Витю в жадности и трусости. Этого стерпеть мальчик никак не мог и легко “попался на уду”, позволил съесть и свою землянику. Этот Санька посоветовал обмануть бабушку: “Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! ” Мальчик так и поступил. Чтобы вредный Санька не проболтался, пришлось для него из кладовой украсть калач. Вину свою мальчик почувствовал сразу: долго не мог уснуть, с тоской ожидал возвращения бабушки, думал: “Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чём не думай”. Вечером он не спешит домой, спать ложится в кладовке. “И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня ещё уведёт, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврату нету... ” “Я зажмурился и открыл глаза. Ещё раз зажмурился, ещё раз открыл. По скоблёному кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой”. Существует русская поговорка “Не выноси сор из избы”. Но бабушка Катерина Петровна всем, кого встречала в это утро, рассказывала про проступок внука? Виктор Астафьев не рассказал нам, каким образом раскрылся обман в городе. Мы знаем только по словам бабушки, что купила ягодки “культурная дамочка, в шляпке”. Возможно, прямо на рынке, пересыпая ягоды, она увидела вместо ягод траву и стала справедливо возмущаться при виде столь явного мошенничества. Поставьте теперь себя на место бабушки, и вы поймёте, как стало стыдно и неудобно пожилому человеку. Прощение у бабушки предшествовало наказанию, ведь пряник уже был куплен, а мальчик ещё не повинился. Уже зная об обмане, бабушка всё же покупает внуку пряник — коня с розовой гривой. Пряник для мальчика был и игрушкой, и лакомством, и символом. Писатель рассказывает о себе правдиво, не приукрашивая действительности, он вынес для себя уроки из этой истории. Этот рассказ о детстве — чудной поре познания мира, первых столкновений с жизнью, времени, когда ты бывал невозможно счастлив и безнадёжно одинок. Есть такое выражение: “Все мы родом из детства”. Оно подчёркивает, что детство очень важно в становлении характера, в формировании представлений о мире и людях. Это время согрето любовью и заботой родных людей, их бесконечным терпением и добротой, поэтому и вспоминается как счастливая пора в жизни любого человека. А если оно пришлось на суровые, голодные годы? Но и тогда оно было прекрасным, потому и помнится.