Описание свадьбы фигаро

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Свадьба Фигаро Дей ствие первое В замке графа Альмавивы готовятся к свадьбе его камердинера Фигаро и Сюзанны, камеристки супруги графа Розины. Событие это становится причиной многих происшествий. Граф отвел молодым комнату, которая соединяет его покои с покоями графини. Не успеют господа их позвать, как и Фигаро, и Сюзанна тут как тут. Фигаро нравится комната, но Сюзанна решительно отказывается от этого знака внимания со стороны графа. Браку Фигаро и Сюзанны старается помешать графская экономка Марцелина и ее старый возлюбленный – доктор Бартоло. Бартоло до сих пор не забыл, как ловкий Фигаро одурачил его, устроив женитьбу Альмавивы на красавице Розине. Сейчас мстительный старик решил воспользоваться случаем, чтобы расправиться с Фигаро. В свое время Фигаро одолжил у Марцелины деньги и письменно обязался в случае неуплаты жениться на ней. Предъявляя иск Марцелины, хитроумный Бартоло рассчитывает расстроить свадьбу независимого Фигаро, несмотря на то что Марцелина по прежнему волнует его кровь. Сюзанна не на шутку озабочена создавшимся положением. С интересом слушает она юного пажа Керубино, повествующего о своей любви к графине. Впрочем, не к ней одной питает он нежные чувства. Юноша влюблен во всех женщин замка и поэтому частенько попадает в неприятные переделки. Керубино просит Сюзанну замолвить за него словечко перед госпожой. Но, как на грех, появляется граф. Заслышав его приближение, Керубино в испуге прячется за кресло и невольно становится свидетелем того, как Альмавива испрашивает свидание у Сюзанны. Однако и его светлости приходится последовать примеру пажа. Не желая, чтобы пришедший учитель пения Базилио застал его наедине с Сюзанной, Альмавива прячется. Он слышит рассказ Базилио о любви Керубино к графине. Вне себя от негодования выскакивает граф из своего укрытия и приходит в ярость, увидев Керубино. Несдобровать бы пажу, если бы не Сюзанна. Намекнув, что Керубино был свидетелем излияний графа, девушка несколько умерила гнев своего господина. Альмавиве ничего другого не остается, как разрешить свадьбу и милостиво согласиться быть на ней гостем. Воспользовавшись замешательством графа, Керубино вымаливает себе прощение. Но он должен немедленно отправиться в полк, на военную службу. Фигаро демонстрирует избалованному пажу «ужасы» военной службы. Действие второе Комната графини. Сюзанна, графиня и Фигаро решают проучить графа. Сюзанна должна пообещать Альмавиве свидание, но вместо нее к месту встречи явится переодетый Керубино. Едва пажа успели нарядить в платье Сюзанны, как он вынужден спрятаться в соседней комнате, ибо слышны шаги Альмавивы. Однако от внимания ревнивого графа не ускользнуло, что дверь комнаты заперта. Он требует от Розины ключ и, не получив его, отправляется за инструментом, чтобы взломать дверь. Графиня вынуждена подчиниться мужу и сопровождать его. Воспользовавшись этим, Сюзанна проникает в комнату, а Керубино выпрыгивает в окно. Граф торжествует, сейчас он уличит жену в измене. Дверь взломана – и из комнаты выходит Сюзанна. Посрамленный Альмавива вынужден просить у жены прощения. Но неожиданно появляется садовник Антонио с разбитым цветочным горшком. Кто-то выпрыгнул из окна и сломал цветы. Графиню и Сюзанну выручает находчивый Фигаро. Он заявляет, что только что сам выпрыгнул из окна. Граф в замешательстве. Приход Бартоло, Базилио и Марцелины резко меняет положение. Предъявлен к оплате иск старой дуэньи. У Фигаро нет денег, чтобы расплатиться с долгом – ему предстоит отвечать перед судом. Действие третье Зал в замке. Суд решил дело в пользу Марцелины, но Фигаро удается избежать женитьбы на дуэнье. Неожиданно выясняется, что он – похищенный в младенчестве сын Марцелины и Бартоло. Обрадованные родители решают сегодня же вместе со свадьбой вновь обретенного сына сыграть и свою свадьбу. Фигаро замечает, что граф читает какую-то записку. В ней Сюзанна назначила графу свидание. Предварительно она договорилась с графиней обменяться с ней платьем, и ночью к Альмавиве в сад придет его же собственная жена, переодетая Сюзанной. Записка заколота булавкой. Если граф согласен быть в условленный час в условленном месте, он должен вернуть Сюзанне булавку. Фигаро подозревает неладное и решает следить за графом. Действие четвертое Сад замка Альмавивы. При свете луны Барбарина ищет утерянную в траве булавку. На вопрос Фигаро, зачем она это делает, девушка отвечает, что по приказанию графа должна доставить булавку Сюзанне. Пораженный вероломством невесты, Фигаро решает устроить засаду и подкараулить Сюзанну с графом. Появление Сюзанны в костюме графини и графини в платье Сюзанны служит поводом для забавных недоразумений. В конце концов, все распутывается и выясняется. Граф молит жену о прощении, и Розина уступает его мольбам. Безумный день заканчивается веселым праздником.