Описать кота серого цвета с жёлтыми глазами зовут его Кузя он самый мой любимый домашний кот он дружит с моей собакой Верным мой кот всё понимает а ещё он будит меня утром когда я сплю и у него полосатый хвост по английски

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Описать кота серого цвета с жёлтыми глазами зовут его Кузя он самый мой любимый домашний кот он дружит с моей собакой Верным мой кот всё понимает а ещё он будит меня утром когда я сплю и у него полосатый хвост по английски

Автор: Гость