Описать жизненую ситуацию в котороый можно использовать пословицу: Мудрая голова не допустит плохих слов, помогите пожалуйста
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Описать жизненую ситуацию в котороый можно использовать пословицу: Мудрая голова не допустит плохих слов, помогите пожалуйста
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