Описать положение Молдовы на карте

Разное
Описать положение Молдовы на карте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Республика Молдова расположена на юге-востоке Европы, на северо-востоке Балкан, в междуречье Прута и Днестра. Эта страна не имеет выхода к морю. Ее площадь составляет 33 843 кв. км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Решите пожалуйста выражение по действиям 1,4*(4,5+3,9:0,13) :)Дам 35 баллов
Ответить
Разное
Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов
Ответить
Разное
Вода при замораживании увеличивает свой объем на 1/11. На какую часть уменьшиться объем льда при превращении его в воду? Напишите пожалуйста решени...
Ответить
Разное
Упростите выражение: (b+7)^2-2b(2b+7)
Ответить
Разное
Расскажите о движениях протеста в годы английской революции помогите плиззз
Ответить
Разное
До трицифрового числа приписати рівне йому число. У скільки разів одержане число більше даного?
Ответить
Разное
5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 1) наличие у отдельных территорий страны своих законов...
Ответить
Разное
Здравствуйте!Пмогите написать сочинение на тему "Описание моей комнаты" 10-12 предложений , даю 30 баллов , очень срочно - до завтра !!! Заранее сп...
Ответить
Разное
У мальчика день рожденья в мае во вторник. Каково числа будет день рождения у мальчика если в мае 4 субботы и 3 вторника?
Ответить
Разное
Какая оценка будет из оценок 2,4,4,5? волнуюсь просто.
Ответить