ОПИШИ ИНТЕРЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ ОДНОГО ИЗ НАРОДОВ ТВОЕГО КРАЯ.ИСПОЛЬЗУЙ СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ,СВЕДИНИЯ,ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ВЗРОСЛЫХ,ДОПОЛЬНИТЕЛЬНУЮЛИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ,ИНТЕРНЕТ.МОЖНО НАР ИСОВАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ БЫТА ЭТОГО ...
ОПИШИ ИНТЕРЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ ОДНОГО ИЗ НАРОДОВ ТВОЕГО КРАЯ.ИСПОЛЬЗУЙ СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ,СВЕДИНИЯ,ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ВЗРОСЛЫХ,ДОПОЛЬНИТЕЛЬНУЮЛИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ,ИНТЕРНЕТ.МОЖНО НАР ИСОВАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ БЫТА ЭТОГО НАРОДА ИЛИ НАКЛЕЕИТЬ ФОТОГРАФИЮ,СДЕЛАННУЮ НА НАРОДНОМ ПРАЗДНИКЕ
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в мирпе аи порпите ппионов зазы мимм