Опиши случай из своей жизни или поступок литературного героя, который говорил бы ?? настоящем товарище.
Обществознание
Опиши случай из своей жизни или поступок литературного героя, который говорил бы ?? настоящем товарище.
Ответ(ы):
Гость:
В повести Тарас Бульба, говорится о настоящем товариществе, вспомните, когда поймали Тараса и жгли его на костре - он не думал о смерти, он думал о том, как спасти оставшихся казаков, которые не знали куда бежать и где спрятаться, а он собирая все свои последние оставшиеся силы кричал им, чтобы они прыгали в воду.
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