Опиши случай из своей жизни или поступок литературного героя, который говорил бы ?? настоящем товарище.

Гость: Гость:

В повести Тарас Бульба, говорится о настоящем товариществе, вспомните, когда поймали Тараса и жгли его на костре - он не думал о смерти, он думал о том, как спасти оставшихся казаков, которые не знали куда бежать и где спрятаться, а он собирая все свои последние оставшиеся силы кричал им, чтобы они прыгали в воду.