Опишите 4 героя из сказки царевна лягушка

Опишите 4 героя из сказки царевна лягушка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 брат. 2 брат. 3 брат. царевна лягушка. царь. тут пять
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