Опишите голомянку ( вес,кг,где обитает,почему такое название?!) Можно отвечать не н?? все, строчек не много и не мало! не менее 4 строчек или 6! 35 б
Окружающий мир
Опишите голомянку ( вес,кг,где обитает,почему такое название?!) Можно отвечать не н?? все, строчек не много и не мало! не менее 4 строчек или 6! 35 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они обитают на большой глубине озера Байкал. Русское название «голомянка» происходит от слова «голомень», что означает «открытое море», и точно передаёт особенности экологии этих рыбок. Самый крупный экземпляр самок большой голомянки доходит до 25 см, самцов — до 16 см. Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров. Самка достигает 15 см, а самец — до 12 см.
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