Опишите голомянку ( вес,кг,где обитает,почему такое название?!) Можно отвечать не н?? все, строчек не много и не мало! не менее 4 строчек или 6! 35 б

Окружающий мир

Опишите голомянку ( вес,кг,где обитает,почему такое название?!) Можно отвечать не н?? все, строчек не много и не мало! не менее 4 строчек или 6! 35 б

Автор: Гость