Опишите как выстраивался союз франских королей и пап римских.
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Опишите как выстраивался союз франских королей и пап римских.
Ответ(ы):
Гость:
Их союз выстраивался помощью короля Франского государства ,для расширения папской власти.Так сын Карла Мартелла-Пипин Короткий мечтавший заручиться поддержкой папы,разбил племена Лангобардов,которые лавиной двинулись на территории Италии
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