Опишите картину "утро в сосновом лесу " так , чтобы даже те , кто её не видел смогли представить то , что изображено на ней . Используйте в своём лписание любые из предложенных сочетаний с причастиями : ПРОБУЖДАЮЩИЙСЯ УТРЕННИЙ...
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Опишите картину "утро в сосновом лесу " так , чтобы даже те , кто её не видел смогли представить то , что изображено на ней . Используйте в своём лписание любые из предложенных сочетаний с причастиями : ПРОБУЖДАЮЩИЙСЯ УТРЕННИЙ ЛЕС , ЛЁГКАЯ ДЫМКА , ОКУТЫВАЮЩАЯ ВЕРХУШКА ДЕРЕВЬЕВ , НЕХОТЯ РАССЕИВАЮЩИЙСЯ ТУМАН , СВЕТ ПОБЕЖДАЮЩИЙ ТЬМУ, СОЛНЦЕ ПРЯЩЕЕСЯ ЗА ОБЛАКАМИ , МЕДЛЕННО ПЛЫВУЩИЕ ОБЛАКА , НЕБО ПРОГЛЯДЫВАЮЩЕЕ СКВОЗЬ СОСНЫ , СИНЕЮЩИЙ ГОРИЗОНТ , СОСНЫ - ВЕЛИКАНЫ С УХОДЯЩИМИ ЗА РАМУ КАРТИНЫ ВЕРШИНАМИ , МЕДВЕЖАТА РЕЗВЯЩИЕСЯ НА СВАЛЕННОМ СЛОМАННОМ В БУРЮ ДЕРЕВЕ , МЕДВЕДИЦА НАБЛЮДАЮЩАЯ ЗА ИГРАЩИМИ МЕДВЕЖАТАМИ , НАСТУПАЮЩИЙ ДЕНЬ , ОБНОВЛЯЩАЯСЯ ПРИРОДА .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине мы можем увидеть как просыпается лес. Над лесом стоит легкая дымка, которая окутывает верхушки деревьев. Наблюдаем так же, что свет побеждает тьму и скоро над поляной озарится солнце. Медвежата резвятся на поваленном дереве, которое повалила буря. Природа обновляется перед наступающим днем
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