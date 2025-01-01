Опишите несколько свойсив обьектов операционной системы
Разное
Опишите несколько свойсив обьектов операционной системы
Ответ(ы):
Гость:
Рабочий стол: заставка темы оформление, цветовые схемы, разрешение мои документы: тип, размещение, размер, размещение конечной папки мой компьютер:Версия виндоус, система, сведения об активации, оборудование, вроде так
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