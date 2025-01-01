Опишите несколько свойсив обьектов операционной системы

Разное
Опишите несколько свойсив обьектов операционной системы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рабочий стол: заставка темы оформление, цветовые схемы, разрешение мои документы: тип, размещение, размер, размещение конечной папки мой компьютер:Версия виндоус, система, сведения об активации, оборудование, вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как будет что делаешь
Ответить
Разное
За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть: Днём свет божий затмевает, Ночью землю освещает. Как доказать, что это сказка
Ответить
Разное
Распредели и запиши по столбикам слова с орфограммой Буквы о-ё после шипящих ^ корень окончания жёлтый плащом чужой медвежонок шорох шёпот причёска...
Ответить
Разное
Разложите числа на простые множители: Б.)2025;3969;13;125
Ответить
Разное
Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать н...
Ответить
Разное
52:4 ПОЖАЛУСТА РЕШИТЕ
Ответить
Разное
Упростите выражение (5+b)2-(b2-2b+1),найдите его значение при b=0,25 Даю 15 БАЛЛОВ
Ответить
Разное
Какие из слов русский французский английский испанский являются словами хамелионами по пешковскому
Ответить
Разное
Решите.Пример составил сам. 25-x=48
Ответить
Разное
Помтгите очень срочно! О чем можно написать сказку? Любая тема.
Ответить