Опишите одну из ситуаций общения участником которой вы являетесь ежедневноэто домашнее задание помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Элементарно. Общение тебя и родителя. можешь описать все, что угодно, что родитель, воспитывает тебя, дает советы и оказывает помощь, а ты споришь или соглашаешься с ним, так же общение, что вы делитесь друг с другом новостями, которые накопились за день. Или ты, как молодое поколение, помогаешь чем-то родителям, разобраться с новым телефоном ит.п. Ежедневное общение с другом. вы можете часами обсуждать то, что вас окружает, новые фильмы, покупки, то что вас беспокоит.