опишите основные признаки стадии отрочества человека в постэмбриональном периоде развития.
Биология
опишите основные признаки стадии отрочества человека в постэмбриональном периоде развития.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
постэмбриональное развитие-развитие от рождения до смерти.а)детство,б)зрелость,в)старость.
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