Опишите развитие аскариды.

Попадая с фекалиями в окружаю­щую среду, яйца при доступе кислоро­да во влажных условиях и при достаточно высокой температуре (около 25 °С) разви­ваются, и под их оболочкой образуется ли­чинка. Последняя в яйцевых оболочках попадает в пищеварительную систему че­ловека. В тонкой кишке она освобождает­ся от оболочек, вбуравливается в стенку кишки и попадает в кровь. С током крови переносится в печень, сердце и по легоч­ным артериям — в легкие. В легких ли­чинка выходит в бронхи, вызывая воспа­лительные явления, сопровождающиеся кашлем. С мокротой личинки попадают в ротовую полость, а затем вторично про­глатываются вместе со слюной. В кишеч­нике развиваются взрослые половозре­лые аскариды.