Опишите речевые ситуации,в которых уместно употребить различные этикетные междометия ,выражающие прощание(представьте при этом возраст собеседников ,и хотношения- дружеские, семейные официальные и т.д.) Для справки: до свидания, будьте здоровы, счастливо, пока, привет, салют, чао, позвольте откланяться, честь имею откланяться, честь имею, разрешите попрощаться