Опишите рисунок в древней палестине почему на рисунке не видно кирпичных или деревянных домов?Срочно
История
Опишите рисунок в древней палестине почему на рисунке не видно кирпичных или деревянных домов?Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тех временах не было кирпичей
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