Опишите ситуацию,когда вода(очень важная для жизни) выступает как неблагоприятны?? ,губительный экологический фактор для живых существ

Биология

Опишите ситуацию,когда вода(очень важная для жизни) выступает как неблагоприятны?? ,губительный экологический фактор для живых существ

Автор: Гость