Опишите свои впечатления от картины Николая Яковлевича бухта Сережа с малой брон??ой и Витька с маховой
Русский язык
Опишите свои впечатления от картины Николая Яковлевича бухта Сережа с малой брон??ой и Витька с маховой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина была написана по песне "Москвичи"- это придает картине военную окраску. я считаю, что автор данной картины, изображая павших на войне под землей и девочку, что беззаботно катается на качельках, пытался показать нам то, что молодые солдаты отдали свою жизнь за нас, наше благополучие. яркие цвета - вот, что автор использовал, для приядания атмосферы мирного времени. А если присмотреться к лицам павших, то можно увидеть легкую улыбку: они спокойны за нас, понимают, что незря рисковали своей жизнью. В целом, картина мне понравилась своей атмосферой, игрой красок и свое тематикой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?
Окружающий мир
Геометрия
Помогите пожалуйста! В основании пирамиды лежит равнобедренный треугольник с углом α (альфа) у основания. Все боковые ребра пирамиды образуют с п...
Английский язык