Опишите свои впечатления от картины Николая Яковлевича бухта Сережа с малой брон??ой и Витька с маховой

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Картина была написана по песне "Москвичи"- это придает картине военную окраску. я считаю, что автор данной картины, изображая павших на войне под землей и девочку, что беззаботно катается на качельках, пытался показать нам то, что молодые солдаты отдали свою жизнь за нас, наше благополучие. яркие цвета - вот, что автор использовал, для приядания атмосферы мирного времени. А если присмотреться к лицам павших, то можно увидеть легкую улыбку: они спокойны за нас, понимают, что незря рисковали своей жизнью. В целом, картина мне понравилась своей атмосферой, игрой красок и свое тематикой.