Опишите цветущий луг. можно ли обойтись без прилогательных? сделайте вивод о роли прилагательных в вашем описании. ПОМОГИЕТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Опишите цветущий луг. можно ли обойтись без прилогательных? сделайте вивод о роли прилагательных в вашем описании. ПОМОГИЕТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветущий луг очень красивый. На нём расположились цветы, как краски на палитре. И эти краски бесконечны! Смотришь на луг, а там цветы пёстрые, трава молодая. Она стала ещё гуще.
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