Опишите в дневнике безопасности наиболее опасные участки дороги по пути в школу Составьте правила безопасного поведения в этих местах
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Опишите в дневнике безопасности наиболее опасные участки дороги по пути в школу Составьте правила безопасного поведения в этих местах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дороги без светофоров.н а резких поворотах.когда около дороги стоят машины. особенно когда темно........... Правила безопасности!* Не выбегать на дорогу....Не переходить дорого там где нет зебры или светофора....на поворотах смотреть нет ли там машин....в темноте внимательно смотреть по сторонам!Вроде всё!!!!
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