Опишите зависимость, которая существует между продолжительностью жизни и длител??ностью полового созревания и беременности у млекопитающих и человека.

Гость: Гость:

Чем дольше беременность, тем совершеннее получается рожденный организм. К примеру, у мыши детеныши вынашиваются две-три недели, а у человека 9 месяцев. Но человеческий детеныш ( то бишь ребенок) рождается уже зрячим и слышащим, а вот детеныши мыши слепы и беспомощны. Чем совершеннее организм, тем дольше его жизнь.