Опишите зависимость, которая существует между продолжительностью жизни и длител??ностью полового созревания и беременности у млекопитающих и человека.
Биология
Опишите зависимость, которая существует между продолжительностью жизни и длител??ностью полового созревания и беременности у млекопитающих и человека.
Ответ(ы):
Гость:
Чем дольше беременность, тем совершеннее получается рожденный организм. К примеру, у мыши детеныши вынашиваются две-три недели, а у человека 9 месяцев. Но человеческий детеныш ( то бишь ребенок) рождается уже зрячим и слышащим, а вот детеныши мыши слепы и беспомощны. Чем совершеннее организм, тем дольше его жизнь.
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