Оповідання на самостійно обрану тему

Справжні друзі Що це за гамір надворі?Невже знову пташки бавляться в пухнастому сніжку?Так,і дійсно,маленькі та прудкі вони літають навипередки з вітром та сніговієм,над садком у пошуках поживи. У дворі нашого будинку росте горобина.Давно вона росте,гордлива ті іноді журлива красуня,з солодким червоним намистом.Кожної зими сніжок ніжно додає до її намиста ,срібний свій оксамит . Я навіть не пам`ятаю коли її ще там не було. Стара вона та розлога. Ніби царівна усього саду.Останнім часом до неї часто прилітають маленькі друзі-птахи.Щось щебечуть, звеселяють її, розказують про свої пригоди