Оповідання за планом пліз дуже треба :1.Теплий літній ранок на березі Бистриці 2.Хлопці розробляють план дії 3.Необачність чи недбалість 4.До помога прибула вчасно 5.Складна операція 6.Житьєвий урок. На завтра дуже треба пліз Поможіть !

Прийшовши рано вранці Михайло сказав до Павла "сьогодні теплий літній ранок на березі Дністриці".Хлопці подумали трішки і почали розробляти план дій.Вони придумали гру на кладці.Через необережність Михайло штовхнув Павла у воду.Течія почала нести Павлуся і Михайлик почав кликати на допомогу.На щастя його почув рибалка який прибув вчасно на допомогу .Складною виявилася рятівна операція , але хлопчика вдалось спасти. Ця ситуація дала життєвий урок для хлопчиків.Вони зрозуміли що без нагляду дорослих не можна ходити на річку.І більше так не робили.