Оппеделите по смыслу границы предложений.Много лет назад жил в городе Ростове князь по имени Ярослав однажды оказался он по своим княжеским делам на в ысоком берегу Волги именно здес в Волгу впадает маленькая речка во...

Оппеделите по смыслу границы предложений.Много лет назад жил в городе Ростове князь по имени Ярослав однажды оказался он по своим княжеским делам на в ысоком берегу Волги именно здес в Волгу впадает маленькая речка вокруг шумят леса непроходимые место это называлось в ту пору Медвежьим Углом очень понравилось оно князю