Оппеделите по смыслу границы предложений.Много лет назад жил в городе Ростове князь по имени Ярослав однажды оказался он по своим княжеским делам на в ысоком берегу Волги именно здес в Волгу впадает маленькая речка во...
Оппеделите по смыслу границы предложений.Много лет назад жил в городе Ростове князь по имени Ярослав однажды оказался он по своим княжеским делам на в ысоком берегу Волги именно здес в Волгу впадает маленькая речка вокруг шумят леса непроходимые место это называлось в ту пору Медвежьим Углом очень понравилось оно князю
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Много лет назад жил в городе Ростове князь по имени Ярослав. Однажды оказался он по своим княжеским делам на высоком берегу Волги.