Опредедите центростремительное ускорение диска диаметрои 320мм,е сл его линейная ??корость ровна 12м.с определите время одного оборота
Физика
Опредедите центростремительное ускорение диска диаметрои 320мм,е сл его линейная ??корость ровна 12м.с определите время одного оборота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=v^2/R=v^2/(D/2)=12^2/(0,32/2)=900 м/с^2 v=wR=w*D/2=2*пи*ню*D/2=пи*ню*D===> ню=v/(пи*D)=12/(3,14*0,32)=11,94 Гц- частота ===> время одного оборота T=1/ню=1/11,94=0,08 с
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