Определение числа. а) Определите натуральные число, которое следует за числом 699. б) Определите натуральные число, которое на две единицы меньше числа 1001. в) Определите натуральные число, которое на единицу больше числа 239 999. г) Определите натуральные число, которое на единицу меньше числа 394 000.