ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1. С помощью поисковой системы Интернета выясни, какая вода в вашем городе, регионе. Там же получи рекомендации по приобретению нужного фильтра для питьевой воды. 2. Сделай выводы.

Технология
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1. С помощью поисковой системы Интернета выясни, какая вода в вашем городе, регионе. Там же получи рекомендации по приобретению нужного фильтра для питьевой воды. 2. Сделай выводы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алтайский край более чистый регион с питьевой водой. А вот фильтр,наверное,там для "жёсткой воды". 2)Алтайский край. Этот регион самый чистый, поэтому и качество воды намного лучше, чем в других частях страны. Край по праву считается «зелёной аптекой России». Чистые горные озёра, целебный воздух – всё это способствует высокому качеству питьевых вод. При этом правительство заботится об экологии региона, поэтому обязательным условием любой промышленной и производственной деятельности является использование эффективных очистных сооружений.
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