Определение мощности, которую ученик развивает, равномерно поднимаясь медленно и быстро с первого на второй этаж школы или дома”
Физика
Определение мощности, которую ученик развивает, равномерно поднимаясь медленно и быстро с первого на второй этаж школы или дома”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t=mgh/t. То есть мощность прямо пропорциональна массе ученика, ускорению свободного падения и высоте этажа и обратно пропорциональна времени.
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